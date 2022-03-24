Van'da kullanılmayan iş yerine baskında 41 kaçak göçmen yakalandı

VAN - Van'da, Bostaniçi Mahallesi’nde kaçakların yerleştirildiği, kullanılmayan iş yerine yapılan baskında 41 Afgan göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada, 2 katında, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 41 göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.