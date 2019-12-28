VALİ GÜL, HAYIRSEVER İŞ ADAMI HÜSEYİN KIRAN`A TEŞEKKÜR ETTİ 

HABER: DİNÇER KARACALAR



ABDULLAH YİĞİT- GAZİANTEP



Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkâmil ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Kılıçkıran Otomotiv Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Hayır Sever iş Adamı Hüseyin Kıran `ın Şehitkâmil Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulunda yapmış olduğu Müzik atölyesi sınıfını tam donanımlı donatımını yapımından dolayı ziyaret ettiler.



Vali Gül, Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulunda Hayır Sever İş Adamı Hüseyin Kıran `ın yapmış olduğu müzik atölyesinde Öğrenciler, Okul İdaresi ve beraberindeki heyet ile incelemelerde bulundu.



Vali Davut Gül Hayır Sever İş Adamı Hüseyin Kıran `a teşekkür etti.

Kıran ise Biz elimizden gelene kadar eğitim ve öğretime destek vereceklerini söyledi.

