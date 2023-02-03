Vakıflar Genel Müdürlüğüne Sinan Aksu atandı

ANKARA - Aksu'nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sinan Aksu'dan önce bu görevi yürüten Burhan Ersoy'un emekli olduğu öğrenildi.
AA
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu atandı.
ANKARA - Aksu'nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sinan Aksu'dan önce bu görevi yürüten Burhan Ersoy'un emekli olduğu öğrenildi.
AA