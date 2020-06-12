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Uzungöl’ü dünya markası haline getireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz’in ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü korumak için gayret gösterdiklerini ve kaçak yapıları yıktıklarını belirterek, “Uzungöl’ü dünya markası haline getirecek çalışmalar yapacağız” dedi.

12 Haziran 2020 Cuma 15:34
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Uzungöl’ü dünya markası haline getireceğiz

TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Trabzon’da Vakfıkebir Millet Bahçesi’ni gezdi, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum’a Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, üzerinde adının yazılı olduğu ünlü Vakfıkebir ekmeği hediye etti. Akçaabat ve Trabzon’daki Millet Bahçesi’ni de gezen Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Trabzon’un Türkiye ve bölge için çok önemli bir il olduğunu ifade eden Bakan Kurum, 18 yıllık AK Parti döneminde Trabzon’a 33 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti. Kurum, “Bu süreçte Trabzon’un her ilçesinde de yatırımlar var. Vatandaşların talebi neyse, sorunları yerinde görüp, bu sorunları çözecek projeler yapıyoruz. Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri yapılıyor. Trabzon’da da 23 hektar büyüklüğünde 3 tane riskli alanda çalışmalarımız var. Daha önce tespitlerini yaptığımız 474 riskli binanın, 422’sinin yıkımını gerçekleştirdik. Bir taraftan yıkarken, bir taraftan da yapım süreci yürütülüyor. Ortahisar, Zağnos Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 4 etapta toplam bin 853 konut ve işyerlerinin yapımını tamamladık. Yine Ortahisar Tabakhane Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 353 konut ürettik. Ortahisar Pazarkapı’da 7 hektarlık alanda riskli alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık.  Uzun yıllardır Trabzon’un problemi olan Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanı var. Bu alan 324 binadan oluşuyor. Örnek diyeceğimiz yatay mimari esaslı, şehre uyumlu ve şehre katkı sağlayacak önemli bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda 324 binanın 108’inin yıkımı yapıldı, haziran ayı içinde proje süreçlerini tamamlayacağız. Temmuz ayında da inşat çalışmalarına başlayacağız. Trabzon’a şehircilik anlamında değer katacak bir projeyi kazandırmış olacağız” dedi.

‘SANAYİ ALANLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’

 Sanayi alanlarıyla ilgili de dönüşüm projeleri yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, “Akçabat’ta dere güzergahı üzerinde bir sanayi sitemiz var. Burayla ilgili 10 hektarlık alanda 162 dükkanı projelendireceğiz. Bu çerçevede 27 milyonluk maliyeti olan proje için talep toplayacağız ve en hızlı şekilde projeyi yapıp teslim edeceğiz. Of eski terminal binasının olduğu alanda yine küçük sanayi sitesi var. Burayla ilgili de imar çalışmalarını başlattık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 450 dükkandan oluşan sanayi sitesinin ihalesini de inşallah temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Değirmendere sanayi dönüşümü için de çalışmalar başladı. Oradaki alanı da şehre yakışacak şekilde yapacağız. Şehirdeki güzellikleri artırmayı amaçlıyoruz. Şehrin merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda sokak sağlıklılaştırma çalışması yapacağımızı söylemiştik. 4 milyon 600 bin bedelli projemizi bir ay içince tamamlayıp hizmete sunacağız. 45 binada 600 metre cephe sağlıklılaştırması yapmış olacağız. Trabzon’a 50 bin sosyal konut projesi kapsamında 513, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ise 766 konutumuzu projelendiriyoruz. Ev sahibi olmayan vatandaşımız kalmayana dek bu projelere devam edeceğiz. Ayrıca şehrin merkezindeki tüm içme suyu altyapısını değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘DERE YATAĞINDA BULUNAN 446 BİNA TESPİT ETTİK’

İklim Değişikliği Projesi kapsamında da çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Bu kapsamda dere yatağında kalan konutların taşınacağını söylemiştik ve ilk çalışmalara da Karadeniz Bölgesi’nde başladık. Araklı ilçesinde selde hayatını kaybedeler olmuştu. Bu çerçevede Trabzon genelinde dere yataklarında bulunan 446 bina tespit ettik ve bu binaların hızlı şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulması için çalışma başlattık. Araklı da 280 konuttan başlayan bir proje yapacağımızı söylemiştik. 70 milyonluk proje için çalışmalara başladık. Millet bahçesi projelerimiz de var, toplam 23 millet bahçesi açıldı. Trabzon’da da 3 tane millet bahçesi var. Biri Vakfıkebir’de ve 9’uncu ayda hizmete açılacak. Akçabat’ta millet bahçesini bitirdik, örnek diyebileceğimiz bir millet bahçesi oldu. Trabzonspor’un tarihi başarılarına tanıklık etmiş Avni Aker Stadyumu’nun bulunduğu alan da millet bahçenin içine katacağız" dedi.

'UZUNGÖL'Ü DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ'

Uzungöl ve Ayder’deki alanları korumak için de gayret gösterdiklerini anlatan Bakan Kurum, "Kaçak yapıların yıkımı yaptık. Uzungöl’ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Uzungöl’deki kaldırımların ve sokakların iyileştirilmesi için bir proje yürütüyoruz. İlk etapta 3 milyon liralık bir projeye başlıyoruz, temmuz ayında çalışmalara başlayacağız. İkinci etabı da yıl bitmeden başlayacağız. Uzungöl’ü dünya markası haline getirecek çalışmalar yapacağız. Barma Yaylası’nda ekolojik bir çalışma yapıyoruz. Tüm projeler Trabzon’a katkı sağlamak içindir. Şehrin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumKaradenizUzungöl
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