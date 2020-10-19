Üzeyir Çakmaktaş’tan Beklenen Açıklama Geldi

Basın Açıklamamdır…

Üç gün önce bir twitter hesabından görerek, beğenerek paylaştığım değerli abim Alaattin Çakıcı ve bu ülkenin gerçek değerleri, kahramanları Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken’in bir arada olduğu fotoğraf bir anda Türkiye gündeminde lehte-aleyhte yankı uyandırdı.

Fotoğrafı ilk paylaşan ben değildim, ancak medya ve sosyal medya benim paylaşımımı esas alarak servis ettiler.

Alıntı yapıp haber yapan gazetelerden biri de Cumhuriyet Gazetesi oldu. Nedendir ve ne karın ağrısı vardı, bilemem; Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, geçmişimi –sözüm ona-didikleyerek tamamen iftira olan bir etiketle suçlamış, gazetesinde sürmanşete taşımış.

Kaynağı, dayanağı somut bilgi ve belgeler değil.12 Eylül Amerikancı darbesinden sonra yargılandığım bi davada itirafçı-ispiyoncu Tevfik Ağansoy’un zırva ve hezeyanlarını, kendisini kurtarmak için uydurduğu, kurguladığı yalanları baz almış.

Aykut Küçükkaya gazeteciye yakışır bir araştırma yapmadan-işine öyle geliyordu belki- iddiaları, daha doğrusu hezeyanları gerçek varsayıp beni vicdansızca ‘işkencecilikle ’itham etmiştir.

Şayet namuslu olup araştırsaydı sözü edilen tüm iddialardan aklandığımı, beraat ettiğimi görecekti. Bunu yapmadı; maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekti.

Yalancılık,sahtekarlık,gri-siyah propaganda, itibar suikastı normal haberci bir gazetenin yapabileceği eylemler değil; bu çirkinlikleri ancak tetikçi gazeteciler yapabilir.

Yapılan iftiradır, yalan haberdir, itibar suikastıdır; solcuları kekleyerek,solculardan geçinen iğrenç bir yayın anlayışıdır.

Konuyu en kısa zamanda yargıya taşıyacağım.

Kamuoyuna saygılarımla.

Üzeyir Çakmaktaş