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Uyumsoft, Türkiye İnovaLİG şampiyonları arasına yeniden girdi

Ülkemizin lider teknoloji şirketi Uyumsoft, İnovaLİG 2022 yarışmasında “İnovasyon Sonuçları” kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. 2017 yılında İnovasyon Döngüsü kategorisindeki 3.’lük ödülünün ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile 12 Aralık Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamındaki İnovaLİG ödül töreninde bu kez  “İnovasyon Sonuçları” kategorisinde 2.’lik ödülünün sahibi olan Uyumsoft, inovasyon şampiyonları arasına yeniden girdi.

15 Aralık 2022 Perşembe 13:58
Uyumsoft, Türkiye İnovaLİG şampiyonları arasına yeniden girdi

Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde ‘İnovasyonun Yeni Yüzyılı’ teması ile düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve davetliler katıldı. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, İnovaLİG ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin elinden aldı. Ödül alan kuruluşları ve firmaları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin geleceği için çalışan, düşünen, üreten ve özgür fikirleriyle çığır açan Türk firmalarını kutladığını belirterek, “Her yıl farklı temada düzenlenen İnovasyon Haftası, hem Türkiye’nin zengin birikimini, hem potansiyelini, hem de şirketlerimizin elde ettiği başarıları ortaya koyuyor. Burada paylaşılan her bir başarı hikayesi ile milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen, çelik iradesine bir kez daha şahit oluyoruz.” dedi.

‘İnovasyonun Yeni Yüzyılı’nda, en büyük 10 şirketten birisi olmayı hedefliyor

Uyumsoft Ailesi adına duydukları gururu ve mutluluğu dile getiren Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük 10 şirketi, yazılım firmasıdır. Uyumsoft olarak, ‘İnovasyonun Yeni Yüzyılı’nda en büyük 10 şirketten birisi olma yolundaki hedeflerimizi yakalamak üzereyiz. Cumhuriyetimizin birinci 100 yılının 26 yılında yaptığımız hazırlıkların, meyvelerini ve sonuçlarını almaya başladık. İnovaLİG ödülleriyle başarımızı ikinci kez taçlandırdık ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Gelecek 100 yılın çalışmalarının da, geçmiş 100 yıla göre çok hızlandığının farkındayız. Yeni inovatif çalışmalarla ve eskisinden daha çok çalışarak, hem şirketimizin hem ülkemizin, dünyanın inovasyon şirketleri ve ülkeleri arasında yer alması için daha yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Uyumsoft olarak inovasyonun merkezini Anadolu’ya oturtarak, Anadolu’dan globale açılım sürecimizi hızlandırıyoruz. Kurumsal iş çözümleri ve bulut iş çözümlerindeki geniş ürün yelpazemizle rotamızı Anadolu’dan dünyaya çevirdik. İnovaLİG 2022 İnovasyon Sonuçları kategorisinde ikincilik ödülünü ve tüm ödülleri almamızda, Uyumsoft’a bugüne kadar değer katan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ve çözüm ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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UyumsoftİnovaLİG 2022İnovasyon SonuçlarıİnovaLİG
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