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Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta Oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor. Öztekin için, Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:32
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Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini  yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı. Öztekin'in cenaze namazı buradaki törenin ardından, saat 15.00'te Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak. Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Usta Oyuncu Rasim ÖztekinSon Yolculuk
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