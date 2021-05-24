Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
507.397
DOLAR
8.3833
STERLİN
11.8634
EURO
10.2390
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
22 KALEM TEMİZLİK VE...
İş elbisesi satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:34
4 Okunma
Üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

MİT, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğu belirlendi. 2 araç içinde tespit edilen 4 örgüt mensubuna yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si üst düzey olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTTSKPKKKCK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi 
Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndüler
Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndüler
Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı
Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı
Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapanan Iğdır-Nahçıvan yolu, 5 saatte açıldı
Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapanan Iğdır-Nahçıvan yolu, 5 saatte açıldı
MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma