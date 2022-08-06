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Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak

06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:03
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Üsküdar Üniversitesi’ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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