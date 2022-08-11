Üsküdar'da tripleks villa ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üsküdar'da 828 m² brüt alanlı tripleks villa açık artırma ile satışa çıkarıldı.



Küçüksu Mahallesi, Ömürtepe Yokuşu Sokak'ta bulunan villa bodrum+zemin+1. kat+çatı katından oluşmaktadır. Bodrum kat 352,10 m², zemin kat; 149,46 m² + 26 m² (teras), 1. normal kat; 203,86 m² ve çatı katı; 91,81 m² + 4,80 m² (teras) alanlıdır. Değerleme konusu tripleks villa toplamda brüt yaklaşık 797,23 m² + 30,80 m² (teras) alanlıdır. Yapılan değişiklikler mimari projesi üzerinde şematik olarak çizilmiştir. Mahalline göre net kullanım alanı 724,75 m² + 30,80 m² (teras) (brüt 828,03 m²) olarak tespit edilmiştir. Villada; otopark ve havuz mevcuttur. Villa boğaz manzarası görmektedir.

35 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılacak villanın ilk satış ihalesi 1 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 1 Nolu Mezat Salonunda gerçekleştirilecek.



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