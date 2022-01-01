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Uşak Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek

01 Ocak 2022 Cumartesi 11:00
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Uşak Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca; Uşak Üniversitesi birimlerine Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 17.01.2022 olan kadrolara başvurmak isteyen adayların; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurmaları gerekiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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