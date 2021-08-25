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ÜNLÜLERDEN CEREBRAL PALSY'Lİ ÇOCUKLARA DESTEK ÇAĞRISI

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın 8 yıldır yürüttüğü STEPtember projesi için Instagram’da canlı yayın düzenlendi. Yayına ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin ve TV dünyasının sevilen oyuncusu Gaye Turgut Evin katıldı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:25
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ÜNLÜLERDEN CEREBRAL PALSY'Lİ ÇOCUKLARA DESTEK ÇAĞRISI

HABER: DİNÇER KARACALAR

“STEPTEMBER’A DAVET EDİYORUM”

Vakfın destekçisi Gaye Turgut Evin “Cerebral Palsy’li çocuklara destek olmak, eğitimlerine, rehabilitasyonlarına katkı sağlamak için sizleri de Steptember’a davet ediyorum. Bu sayede hem güzel bir işe destek olmak hem sağlıklı yaşama adım atmak hem de birçok çocuğun hayatına dokunmak mümkün olabilecek.” dedi.

DAHA ÇOK DESTEKÇİYE ULAŞMAK İSTİYORUZ

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin “2020 yılında 1.601.445 TL toplandı. Bu bağış, 500 Cerebral Palsy’li çocuğun eğitim ve tedavilerinde kullanıldı. Çocuklar yaratılan fon sayesinde eğitim-öğretim bursu aldılar, psikolojik ve sosyal destek, erken müdahale hizmeti, fizyoterapi, hidroterapi ve özel eğitime ulaştılar. Bu sene daha çok çocuğa yardım eli uzatarak yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bu yüzden bu yıl daha çok destekçiye ulaşarak 1.800.000 TL’lik bağış hedefimizi gönüllülerimizle birlikte tamamlamak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

STEPtember Projesi Hakkında:

2011 yılında Avustralya’nın öncülüğünde başlatılan, September (Eylül) ve Step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş STEPtember, her yıl Eylül ayı boyunca farklı ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. STEPtember projesine destek veren katılımcılar, Eylül ayından itibaren adımlarını Cerebral Palsy’li çocuklar için atmaya başlıyor. Bu proje; toplumda farkındalık yaratırken aynı zamanda aileleri maddi yetersizlik içinde olan Cerebral Palsy’li çocukların ihtiyacı olan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ücretsiz ulaşmalarını sağlıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÜNLÜLERDEN CEREBRAL PALSYLİ ÇOCUKLARA DESTEK ÇAĞRISI
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