Ünlü kuaför Yakup Yıldır kapısını depremzedelere açtı!

Haber: Aslan Sayım

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, Kuaför Yakup Yıldır, depremzedeler için kapısını açtı.



Tanınmış Kuaför Yakup Yıldır yaptığı açıklamada; “Ülkece yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle büyük hüzün içindeyiz. Bizler de elimizden geldiğince destek olmak, yaralarımızı sarmak istiyoruz. Deprem nedeniyle geçici veya daimi olarak Lüleburgaz’a yerleşen tüm bay bayan dostlarımızın kişisel bakımları salonumuzda ücretsiz olarak yapacağız. Tüm meslektaşlarımızı ve tüm esnafımızı bu konuda desteğe davet ediyorum” dedi.