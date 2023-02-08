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Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda bayraklar yarıya indirildi

Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle ülkede milli yas ilan edilmesinin ardından Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın merkezinde üye ve gözlemci devletlerin bayrakları yarıya indirildi. Vakıf bununla, teşkilatın kurucu üye ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kardeş Türk halkına dayanışma mesajı verdi.

08 Şubat 2023 Çarşamba 15:46
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda bayraklar yarıya indirildi

Belirtilmelidir ki, Uluslararası Türk Kültürve Miras Vakfı olayın meydana geldiyi ilk saatlerden itibaren beyanatta bulunmuştur.

Beyanat'ta, “Can Türkiye'mizde Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin meydana geldiğini öğrenmekten büyük üzüntü duymaktayız.

Uluslararası Türk Kültürve Miras Vakfı bu acı gündeTürkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtiyor, felaket sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına derin hüznle başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor.

Vakıfolarak, enkaz altındaki vatandaşların bir an önce sağ salim kurtarılmasını temenniediyor, gereken yardımları yapmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Dualarımız kardeşlerimizle...”ifadeleri yer almıştır.

Aynı zamanda Vakıftarafından deprem bölgelerindeki yardım çalışmalarına yönelik işler başlatılmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE MİRAS VAKFI
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