Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda bayraklar yarıya indirildi

Belirtilmelidir ki, Uluslararası Türk Kültürve Miras Vakfı olayın meydana geldiyi ilk saatlerden itibaren beyanatta bulunmuştur.

Beyanat'ta, “Can Türkiye'mizde Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin meydana geldiğini öğrenmekten büyük üzüntü duymaktayız.

Uluslararası Türk Kültürve Miras Vakfı bu acı gündeTürkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtiyor, felaket sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına derin hüznle başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor.

Vakıfolarak, enkaz altındaki vatandaşların bir an önce sağ salim kurtarılmasını temenniediyor, gereken yardımları yapmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Dualarımız kardeşlerimizle...”ifadeleri yer almıştır.

Aynı zamanda Vakıftarafından deprem bölgelerindeki yardım çalışmalarına yönelik işler başlatılmıştır.