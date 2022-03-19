Uluslararası Türk Kültü ve Miras Vakfında Nevruz Bayramı kutlandı

HABER: M.KEMAL SALLI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UluslararasıTürk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, konukların karşıdan gelen Nevruzbayramını kutladı: "Biz bu önemligünde, Türk halklarının kadim geleneklerinden birini - baharın gelişinin, canlanmanın ve yenilenmenin sembolü olan Nevruz bayramını kutluyoruz. Nevruz bayramı, doğanın uyanışını ve ruhun arınmasını simgeleyen ulusal bayramdır. Bugün burada Vakfın kurucu üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan veTürkiyenin yanısıra Özbekistan ve Türkmenistan, Vakfın gözlemci üye ülkesi olan Macaristan ve geçen yıl teşkilatla İşbirliği Protokolü imzalayan Litvanya masalar hazırlıyarak,ulusalkültürlerini ve millimutfaklarını sergiliyorlar.

Konuşmasında Karabağ Zaferi'ne değinen Günay Efendiyeva, "Kutsal Zaferin kazanılması ve Karabağ'ın işğalden azatedilmesi ile artıkikinciyıldırTürkDünyasındabayramşenliyinezafersevincikarışmıştır. Bizebumuhteşemduygularıyaşatanlara–AzerbaycanSilahlıKuvvetlerininBaşKomutanınavetümkahramanlarasonsuzadekminnettarız."

Novruz'uyeniyılınbaşlangıcıolarakdeğerlendirenGünayEfendiyeva, “Novruzhafızadır. Hayatınsırlarını, geleceğe, mutluluğa, bollukbereketeolanümitiiçindebarındıran, türkhalklarıtarafındanmuhafazaolunarakgeleceknesillereaktarılan, kutsallaştırılangelenektir. Nevruzhazinedir. AnlamıveunsurlarıylaTürkDünyasınınyanısıra, dünyakültürüne de katkısağlayan, onuzenginleştirenincidir. Nevruzbirbaşlangıçtır. Geleceğindahaiyiolacağınainançtır. Gelişimiçinçizilenyenibiryoldur. Gösterilenazimdir. Her şeyerağmenparlayanumutışığıdır. Nevruzçağrıdır. Zamanınkesintisizakışınıyavaşlatan, toplumlarınhafızasındayeralan, bizetarihimizi, atalarımızı, geçtiğimizihtişamlıyoluhatırlatanyankıdır. VenihayetNevruz, küreselleşendünyamızdabarıştır. Çocuklarıngözyaşlarınınolmaması, insanlarınyurtlarındanayrılmamasıdır. Küslerinbarışmasıdır. Münakışanı, nefreti, dargınlığı, kiniunutarakanlaşmak, el-eletutuşmak, birliktehuzurluyaşamaktır.”

GünayEfendiyevakonuşmasında, başkanlıkyaptığıteşkilatınTürkhalklarınınkadimtarihini, kültürünü, geleneklerinivedeğerlerinitanıtmaya her zaman hazırolduğunuvurguladı.

EtkinliktekonuşanAzerbaycanCumhuriyetiDışişleriBakanYardımcısıFarizRzayev, TürkDünyasınınzengindeğerlerinisembolizeedenNevruzileilgiliolarakUluslararasıTürkKültürveMirasVakfı'ndadüzenlenenetkinliğitakdirederekvurguladı: Nevruz, BMT tarafındanresmiuluslararasıbayramstatüsünesahipolmuştur. Bu Azerbaycanıngeleneksel dost vetaraftaşülkelerinin, yakınkomşularınınortakbaşarısıdır. Nevruz'unbüyükkültürelvemanevianlamı, kuvveti, mesajıvardır. Nevruzülkeleri, halkları, milletlerivetoplumlarıbirleştirenbirunsurdur. Nevruzkültüreldiplomasininbirboyutudur. Artık 2 yıldırki, Azerbaycan'ınuzunsüreişgalaltındaolantopraklarıazatedilmiştir. BizimNevruzateşlerimizŞuşa'da, Çıdırovasındayakılacaktır. MeşhuryallıdansımızvediğermillitürkülerimizŞuşa, Fuzuli, AğdamveCebrail'degösterilecektir.

EtkinliktekonuşanKazakistan'ınAzerbaycanBüyükelçisiSerjanAbdıkerimov, Kırgızistan'ınAzerbaycanBüyükelçisiKairatOsmanaliev, Türkiye'ninAzerbaycanBüyükelçisininBirinciYardımcısıBarışSaygın, Özbekistan'ınAzerbaycanBüyükelçisiBahromAşrafhanov, TürkmenistanınAzerbaycanBüyükelçisiMekanİşanquliyev, Macaristan'ınAzerbaycanBüyükelçisi Viktor SzederkenyiveLitvanya'nınAzerbaycanBüyükelçisiEgidiyusNavikasbayramlailgiligörüşlerinipaylaşarak, kendiülkelerindeNevruzunkutlanmasınıanlatarakUluslararasıTürkKültürveMirasVakfı'nıTürkgelenekleriniyaşatarakhalklarıbirbirinebağlayanköprüolarakdeğerlendirdiler.

EtkinliğeAzerbaycan'daakrediteolunmuşbüyükelçiler, uluslararasıteşkilatlarınbaşkanlarıvetemsilcileri, milletvekillerikatıldı.

EtkinlikteTürkDünyası'nınzenginmirasınıntanıtılmasıamacıylaTürkhalklarınınmillimutfaklarındanörnekleriçerenmasalarkuruldu. Ardından, millimüzikeşliğindeVakfaüyevegözlemciülkelerinasırlıkkültürünüyansıtanmillikostümlersergilendi.

Töreninsonunda,UluslararasıTürkKültürveMirasVakfınınBaşkanıGünayEfendiyevanınevsahipliğindekonuklarınkatılımıylabayramınsembollerindenolanyumurtasavaşıyapıldıveNevruzateşiyakıldı.