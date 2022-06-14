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Uluslararası Dijital Medya Derneği Başkanı Adil Koçalan, TRT World'u ziyaret etti

İngiltere'de bir dizi temaslarda bulunan İstanbul Medya Yayın Grubu Kanal 34 Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Haber Ajansı Kurucu Üyesi Adil Koçalan ,TRT World Londra Stüdyolarını ziyaret etti.

14 Haziran 2022 Salı 12:09
Uluslararası Dijital Medya Derneği Başkanı Adil Koçalan, TRT World'u ziyaret etti

HABER: FUNDA AKOSMAN

Adil Koçalan ve İngiltere Turkish Press News Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kanal34 Londra Temsilcisi ve TUTAP Türkiye Tanıtma Platformu İngiltere Koordinatörü İsmail Karakaş,Türkiye'nin Uluslararası yayın yapan ilk televizyon kanalı TRT World'un Londra Temsilciliğini ziyaret etti.

TRT World kurucularından ve  TRT İngiltere Temsilcisi Fatih Er'den Uluslararası yayınlar hakkında görüş alışverişinde bulunan ikili TRT World'un Londra stüdyolarında yayınlar hakkında bilgi aldı.

Adil Koçalan TRT World'un Dünya çapındaki Yayınları ve başarılı çalışmaları nedeniyle İngiltere Temsilcisi Fatih Er'e bir plaket ve başarı belgesi takdim etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kanal 34Adil KOÇALANTRT Worldİsmail Karakaşİngiltere Turkish Press News Gazetesi
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