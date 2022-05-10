“YÖRÜKLÜK BİR KÜLTÜRDÜR; KORUYUP YAŞATACAĞIZ”

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’ne çeşitli ülkelerden gelen grupların yanı sıra ülke içinden çeşitli siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yörük Türkmen dernekleri, bilim insanları, basın mensupları ve çeşitli illerden gelen konuklar katıldılar.

Törende bir konuşma yapan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yörüklüğün bir kültür olduğunu, yüzlerce yıl Anadolu’yu yurt edinmiş yörük vatandaşların, yeryüzünün kadim coğrafyasına sinmiş kültürlerin üzerinde yepyeni bir üretim anlayışı yarattıklarını, yörüklerin, Beylikler, Devletler ve İmparatorluklar kurduklarını belirterek, festivalin amacını şu sözlerle özetledi:

“Yurtta, işte, fikirde ve dilde düzen bozulmuşsa yörük, çarığı ıslatır ve yola düşer. Yörük kültürünü yaşatmak için anlamak, anlamak için de bilmek zorundayız. Yağmuru çimene, çimeni kuzuya, kuzuyu yüne, yünü ipliğe, ipliği kilime dönüştürdüler. Demiri oya gibi işleyip, toprağı türkü söyler gibi sürdüler; ekip biçtiler. Polatlı Ovası’nda sarı başakları biçildiler kimi zaman, gök ekinler gibi. İsyan ettikleri de oldu, ‘nisyan’ ile malül oldukları da. İhaneti de gördüler, mertliği de! Söğüt'ten Domaniç’e, Menteşe’den Teke iline, sancaktan vilayete; il il, oba oba, dağ bayır, köşe bucak, tepe koyak bu coğrafyayı ‘vatan’ kıldılar. Yörüklük, bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yatan közdür. Anadolu'nun kaybolan yüreğinde taşıdığı bir sır, bir kültürdür. Yörüklük, Dadaloğlu’nun isyanındaki hardır.”

ANLATILAN SİZİN ÖYKÜNÜZDÜR

Yörük kültürünün, arşivlenerek değil, korunarak yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayarak masalıyla, türküsüyle, isyanıyla ve öfkesiyle geleceğe aktarılmalıdır. Çünkü artık çarık çorabı, çorap da ayağı sıkmaya başlamıştır. Yurtta, işte, fikirde ve dilde düzen bozulmuşsa Yörük, çarığı ıslatır ve yola düşer. Bu devran, binlerce yıl böyle dönüp durmaktadır.

Çünkü, çarığı ıslatmak, bir zamanlar gölgesinde binlerce keçinin soluklandığı ulu ağaçların yavaş yavaş yok olduğunun işaretidir. Çünkü çarığı ıslatmak, koynuna sığındığımız dağların, taşların, yavaş yavaş elimizden alınmaya, un ufak edilerek belleğimizden silinmeye başladığının göstergesidir. Çünkü çarığı ıslatmak, yörüğe, Türkmen’e, kurda, kuşa, dağa taşa ve aşa diye toprağa serptiğimiz bereketli tohumların keselere hapsedildiğinin göstergesidir. Çünkü çarığı ıslatmak, canımız, yoldaşımız bildiğimiz keçilerimizin birer birer elimizden alındığının göstergesidir. Çünkü çarığı ıslatmak, derelerimizin, göllerimizin, su başlarımızın kelepçelendiğinin göstergesidir.

Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür. Bu, Mustafa’nın ve Ayşe’nin, Ümmü’nün ve Ali’nin, Güssün’nün ve Mehmet’in, Akkeçi’nin ve Gökkeçi’nin, Sarıkeçi’nin ve Karakeçi’nin ve tülü Maya’nın ve Doru Tay’ın öyküsüdür. Bu, yarpuzun ve fesleğenin, Teğnelin ve çıtlığın öyküsüdür. Bu, ırmağın ve yumağın, kirmanın ve tuluğun öyküsüdür. Dinleyin, bu anlatılan sizin öykünüzdür.”

TOROSLARIN EVLADI

“Yörük kültürünü yaşatmak için anlamak, anlamak için de bilmek zorundayız” diyerek sözlerine devam eden Başkan Böcek, “Edirne'den Ardahan'a, Kastamonu'dan Antalya’ya ülkenin dört bir yanına tespih taneleri gibi dağılan, bu güzel toprakları 'yurt' yapan, ‘vatan’ kılan yörüklerin tarihleri, kültürleri ve üretim biçimlerine daha yakından bakmak için yola çıkıyoruz. Yörük çocuğu Muhittin olarak doğup büyüdüğüm bu topraklarda, yörük kültürünü bizzat yaşamış, yaylalara göç etmiş, keçi otlatmış, kıl çadırlarda da yaşamış şanslı insanlardan biriyim. ‘Torosların evladı’ diyerek beni bağrınıza bastınız ve kutsal oylarınızla beni bu göreve getirdiniz. Benim de siz hemşerilerime ve Yörük kardeşlerime her konuda destek olmak boynumun borcudur.

“TOROSLARDA BİR YÖRÜK ÇADIRI GÖRÜRSENİZ…”

Yörük Türkmen kardeşlerimizi, tüm dernekleri bir araya getirme hayalim vardı. Ne mutlu ki bugün bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Unutmayınız ki tarih hayal edenleri değil hayalini gerçekleştirenleri yazar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Gidin Toros dağlarına bakın, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ demişti. Ne mutlu bize ki Toroslar ‘da tüten bu dumanı şimdi Antalya’dan tüm dünyaya yayıyoruz” dedi.

Başkan Böcek, konuşmasının sonunda festivale katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

KONUK ÜLKE TEMSİLCİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Açılış töreninde Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Gagavuzya Araştırma Merkez Müdürü İrina Konstantinova, Dr. Olga Radova, Dünya Kazakları Vakfı Başkanı Abzal Saparbekuly, Yunanistan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman, Azerbaycan eski bakanı Sabir Rüstemhanlı, Kırgızistan Tarım Bakan Yardımcısı Zamir Aıylchyev de ülkeleri adına konuşma yaparak, Uluslararası Yörük Türkmen Festivali için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ettiler.

Törenin sonunda Başkan Böcek’e yörük kepeneği giydirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu da açılış töreninde muhteşem bir gösteri sundu. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Halk Oyunları Grubu da Kardeşlik Destanı isimli gösteriyi sergiledi.

Daha sonra Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu sahne aldı. Musa Eroğlu, söylediği parçaları ile alanı dolduran vatandaşlara türkü şöleni sundu. Halk müziğinin sevilen ismi Musa Eroğlu, birbirinden güzel türküleri izleyenleri keyifli dakikalar yaşattı. Konser sonrasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, usta sanatçı Musa Eroğlu’na konser anısına bir plaket ve çiçek takdim etti.

Dr. OLGA RADOVA