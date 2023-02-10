Ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı

HAZIRLAYAN: YAĞMUR TANYILDIZ
New York Post - 'Türkiye ve Suriye'de 7.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem binaları yıktıktan sonra yüzlerce kişi vefat etti'
Washington Post - 'Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'de gerçekleşen 7.8 büyüklüğündeki deprem yüzlerce kişiyi öldürdü'
The New York Times - 'Güçlü deprem Türkiye ve Suriye'de yüzlerce kişiyi öldürdü'
Reuters - 'Büyük deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu; yaklaşık 300 ölü var, çoğu enkaz altında'
BBC - 'Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde yüzlerce kişi öldü'
Independent - 'Türkiye ve Suriye'yi sarsan 7.8 büyüklüğündeki depremde yüzlerce kişi öldü'
CNN World - 'Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen şiddetli deprem yüzlerce kişiyi öldürdü'
Daily Star - '7.8 büyüklüğündeki büyük deprem Avrupa'nın elektrik santralini vururken çevredeki ulusları sarsarak yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu'
The Guardian - 'Türkiye ve Suriye depremi canlı blog: 7.8 büyüklüğündeki güçlü depremden sonra yüzlerce kişi öldü'
Al Jazeera - 'Güçlü deprem Türkiye ve Suriye'yi sallarken yüzlerce kişi öldü'
Euro News - 'Türkiye ve Suriye'deki depremde en az 360 kişi öldü'
France 24 - 'Güçlü deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu, yüzlerce ölü var'
The Jerusalem Post - 'Büyük deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu; 300 ölü, 2 bin 300 yaralı, çoğu insan enkaz altında kaldı'
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