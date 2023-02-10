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Ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. Ülkemiz tarihinde gördüğü en büyük deprem felaketlerinden birini yaşarken can kayıplarının yanında enkaz altında hala kurtarılmayı bekleyen pek çok vatandaşımız mevcut. Tüm Türkiye deprem bölgelerine yardım için seferber olmuşken, hepimizin yüreğini yakan ve ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı. Detaylar içeriğimizde...

10 Şubat 2023 Cuma 11:14
Ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı

HAZIRLAYAN: YAĞMUR TANYILDIZ

New York Post - 'Türkiye ve Suriye'de 7.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem binaları yıktıktan sonra yüzlerce kişi vefat etti'

Washington Post - 'Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'de gerçekleşen 7.8 büyüklüğündeki deprem yüzlerce kişiyi öldürdü'

The New York Times - 'Güçlü deprem Türkiye ve Suriye'de yüzlerce kişiyi öldürdü'

Reuters - 'Büyük deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu; yaklaşık 300 ölü var, çoğu enkaz altında'

BBC - 'Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde yüzlerce kişi öldü'

Independent - 'Türkiye ve Suriye'yi sarsan 7.8 büyüklüğündeki depremde yüzlerce kişi öldü'

CNN World - 'Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen şiddetli deprem yüzlerce kişiyi öldürdü'

Daily Star - '7.8 büyüklüğündeki büyük deprem Avrupa'nın elektrik santralini vururken çevredeki ulusları sarsarak yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu'

The Guardian - 'Türkiye ve Suriye depremi canlı blog: 7.8 büyüklüğündeki güçlü depremden sonra yüzlerce kişi öldü'

Al Jazeera - 'Güçlü deprem Türkiye ve Suriye'yi sallarken yüzlerce kişi öldü'

Euro News - 'Türkiye ve Suriye'deki depremde en az 360 kişi öldü'

France 24 - 'Güçlü deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu, yüzlerce ölü var'

The Jerusalem Post - 'Büyük deprem Türkiye ve Suriye'yi vurdu; 300 ölü, 2 bin 300 yaralı, çoğu insan enkaz altında kaldı'

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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDeprem
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