Ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. Ülkemiz tarihinde gördüğü en büyük deprem felaketlerinden birini yaşarken can kayıplarının yanında enkaz altında hala kurtarılmayı bekleyen pek çok vatandaşımız mevcut. Tüm Türkiye deprem bölgelerine yardım için seferber olmuşken, hepimizin yüreğini yakan ve ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı. Detaylar içeriğimizde...