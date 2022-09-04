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Ülkeler arası ilişkilerde karşılıklı saygı ve çıkar esastır

04 Eylül 2022 Pazar 14:56
Ülkeler arası ilişkilerde karşılıklı saygı ve çıkar esastır

M. KEMAL SALLI

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; onursal başkanı olduğu Yerli Düşünce Derneğinin Yönetim Kurulu toplantısında gündem ile ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi.
 
“İstiklal ve istikbalimiz için ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ ülküsü ile kurtuluş ve kuruluş kararlarının alındığı 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresinin 103.yılında Büyük Atatürk’ü ve tüm kongre üyelerini rahmet saygı ve minnetle anıyoruz.
 
Ve yine bugün, 4 Eylül 1976 da Elazığ’da, iftar’a yarım saat kala adliye merdivenlerde komünist pusuda kalbine sıkılan kurşunla şehid olan ülküdaşımız Mustafa Melih Kunter’i de şehadetinin seneyi devrinde rahmetle ve hasretle anıyoruz.
 
Türkiye Cumhuriyetinin; devleti ve milletiyle, bütün muhataplarına karşı “Türk Samimiyeti” ile, karşılıklı hak, menfaat, saygı ve güven duygularıyla ve elleri, niyeti, ajandası açık olmuştur ve olmaktadır.
 
Hiçbir devlet kendi hukuku dışındaki hukuk sistemleri yokmuş gibi davranamaz!.
 
Ülkeler arası ilişkilerde karşılıklı saygı ve çıkar esastır!.
 
Aksi tutum ve davranış içinde olanlara Türk Devleti misliyle karşılık veriyor ve verir!.


 
Bilinmektedir ki!.., Asırlardır birlikte yaşamış, 5 milyon hane ile birbirine hısım olan milletimizin; “Sorunu ve Düşmanı” bölücü terör örgütü ve yandaşları ile onları besleyen güya dost ve müttefikimiz olanlardır.
 
Onlar; asırlardır Gürani’yi Fatih’ten, Eyyubi’yi-Zengi’den ayırmayı başaramadılar ve asla da başaramıyor ve başaramayacaklar!
 
Her alanda tam bağımsız güçlü Türkiye için ülkemizin önceliği siyasi istikrarımızın korunmasıdır.
 
Bu aziz vatanın evlatları olarak buradan iktidar karşıtlarına soruyoruz? Hangi yüksek idealdir ki? sizleri on binlerce şehidin katilleriyle aynı safta buluşturup, aynı amaca hizmet ettirip, aynı sandıkta oydaşlık yaptırıyor?..
 
Bölücü terör ile, Ahlaki terör unsurlarına karşı bağımsız yargının kararlarına ve alınan güvenlik tedbirlerine karşı bazı ülkeler ile muhalefetin aynı safta olmasını, engin irfana, derin hafızaya sahip milletimizin unutacağını mı sanıyorlar?..
 
Önümüzdeki günler, milletimizin saadetine, devletimizin kudretine, gönül coğrafyamızın birliğine ve esenliğine vesile olması temennisi ile sözlerime son veriyor, değerli heyetinizi saygıyla selamlıyorum”.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.09.2022 15:31
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