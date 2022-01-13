Ukrayna - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyetinin Ziyareti

Kırım Tatar halkının Milli Lideri,Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu,Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu Heyeti Başkanı Rüstem Umerov ve Ukrayna-Ankara Büyükelçisi VasylBodnar ile beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu şunları söyledi;

“Değerli heyetinizi, milletimizin evinde ağırlamış olmaktan dolayı memnuniyetimi arz ediyor sizleri saygı ile selamlıyorum.

Tarihi bekraundu olan Türkiye-Ukrayna ilişkileri her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının da gayretleri ile her alanda daha da gelişmektedir.

İki ülkenin iyi ilişkileri, bölgenin de, dünyanın da barışına ve esenliğine büyük katkılar sağlayacaktır.

İki dost ülke ilişkilerinin temelinde, tarihi bağlar, Ukrayna’da yaşayan soydaşlarımız, karşılıklı güven, anlayış, işbirliği, iyi komşuluğun yanında bölgede ve dünyada, barışın ve esenliğini hakim olması için gösterdikleri arzu ve gayret vardır.

Türkiye, Devleti ve milleti ile Kırım’ın ilhakını ve işgalini kabul etmiyor ve bu kararını her vesile, Rusya’ya ve tüm dünya kamuoyuna, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade etmektedir.

Türkiye’nin bütün insanlık için istediği; hemen barış, hemen refah, hemen güvenlik ve esenlik içinde ekosistemi azami korunan bir dünyada herkesin barış içinde yaşamasıdır.” dedi

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov’da kabul için heyeti ve şahsı adına teşekkür ederek başladığı konuşmasında;

“Karadeniz bölgesindeki komşularımız ve stratejik ortaklarımıza başarı ve refah diliyoruz. Ukrayna ve Türkiye’nin ikili ilişkileri, egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde daha da gelişmesi için çalışmaktayız. Türk Devletine ve milletine tutarlı ilişkileri ve uzun yıllara dayanan desteği için ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.