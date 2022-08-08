Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı

KOCAELİ - Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı 'Polarnet' adlı gemi, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesine ulaştı.



Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalandı. Bu kapsamda, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye 5 Ağustos'ta yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü 'Polarnet' adlı gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi. İçerisinde 12 Türk personeli bulunan 136 metre uzunluğundaki ve 19,5 metre genişliğindeki gemi, burada kontrolleri tamamlandıktan sonra İstanbul Boğazı'ndaki yolculuğunun ardından saat 09.30 sıralarında Derince Limanı'na ulaştı. Gemideki mısırdan alınacak numunelerin incelenmesinin ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından tahliye işlemi gerçekleştirilecek.

SAVAŞ BAŞLAYINCA BEKLEDİLER



Türkiye bayraklı 'Polarnet' adlı geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, emniyetli bir şekilde limana bağlandıklarını resmi işlemlerin yapılarak yükü tahliye etmek için adımların atıldığını söyledi. Yüklerini boşalttıktan sonra savaşın başlaması nedeniyle Ukrayna'da beklediklerini söyleyen gemi kaptanı Alibeyler, "11 Şubat tarihinde Çornomorsk Limanı'na 11 ton yük götürmüştüm ve onun tahliye süreci 13 gün sürdü. Ne yazık ki savaş patlak verdi. Liman ablukaya alındı ve deniz trafiğine kapatıldı. Biz yükümüzü boşaltmış çıkış bekleyen gemiydik. Boş gemi olarak bekleme sürecine girdik. Bu olay bizim devletimizin ayın 22'sinde yapmış olduğu girişimlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Milli Savunma Bakanlığımızın askeri kuvvetinde, Dışişleri Bakanlığımızın irtibat gücünde güzel bir sonuç oluştu. Tahıl koridoru çalışması başlatıldı. Ben buna tahıl artı insani koridor diyorum. Ben de orada uzun süre bulunduğum için 6 ay gibi bir süreçte Türk bayraklı bir gemi olarak bulunduğum için dökme mısır getirdim. Bağlantım da Türk alıcısı olduğu için bu konuda öncü olmuş olduk. Orada geçirdiğimiz kah üzüntülü kah özlemli sürecin bize mükafatı oldu gibi düşünüyorum" dedi.



‘HİÇ BU KADAR ÖZLEM DUŞMAMIŞTIM’



Uzun yıllardır uzak yol kaptanlığın yaptığını belirten Alibeyler, "Vatanımızı ülkemizi görmek bana ayrı bir keyif verdi. Uzun zamandır uzak yol kaptanlığı yapmaktayım ama hiç bu kadar özlem duymamıştım ve bu da benim için anı olarak kalacak hayatımda. 5 Ağustosta Çornomorsk Limanı'ndan dökme mısırı aldım. Orada koridorun netleşmesi için bekledik. İstanbul koordinasyon merkezinden bu olay koordine edildi. Türk, Ukrayna, Rus subayları ve BM temsilcileri var. Hazır olan gemileri koridora almaya karar verildi. Bize belirlenen rota bilgisi geldi. Mayınlardan arındırılmış alanlardı. 3 gemi bu kısa ayakları dönerek kılavuz kaptan eşliğinde tehlikeli sulardan geçtik. Romanya kara sularına doğru yaklaştıkça riskli bölge ortadan kalkıyordu. Sonra İstanbul Boğazı'na geldim” diye konuştu.



'MUTLUYUM'



Bayrağı düşürmeden, gemiyi batırmadan, personeli riske atmadan ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden Alibeyler, konuşmasına şöyle devam etti:



“6'sında 21.30'da gemiyi demirledim. İstanbul'daki komitenin ziyaretini gemiye beklemeye başladık. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra temiz raporumuzu alınca boğazı geçerek B bölgesinde bir ikmallerimiz oldu. Yakıt, su gibi ihtiyaçları vardı geminin onları tamamladıktan sonra Kocaeli Derince'de bulunan limana geldik. Emniyetli bir şekilde limana bağlandık. Resmi işlemler yapıldı yükü tahliye etmek için gerekli adımlar atıldı. Gemi kaptanını en çok mutlu eden bayrağımızı düşürmeden, gemimizi vurdurmadan, batırmadan personelin de sağlığını, hayatını riske atmadan mutlu oluruz. Bir kaptanı en mutlu eden şey budur. Ben de o mutluluğu yaşıyorum."

