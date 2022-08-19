Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.021,23
ALTIN
1.019,01
DOLAR
18,11
STERLİN
21,46
EURO
18,22
Ege Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi alıyor
Ege Üniversitesi 63 Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408...
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim...
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanı'nda

19 Ağustos 2022 Cuma 14:14
Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanı'nda

İZMİR - Ukrayna'dan yola çıkan, 11 bin 730 ton mısır yüklü, Barbados bandıralı gemi 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi.

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan, 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Bandırma Limanı'ndan ayrılan, Barbados bandıralı 'Fulmar S' isimli gemi, geçen günlerde Odessa yakınlarındaki Çornomorsk Limanı'na ulaştı. Burada yapılan mısır yüklemesinin ardından 'Fulmar S', 13 Ağustos'ta Türkiye'ye doğru denize açıldı. 11 bin 730 ton mısır yüklü olan, 139 metre uzunluğundaki 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi. Geminin 3 gün limanda kalacağı, Ukrayna'dan getirilen mısırların da Alsancak Limanı'nda boşaltılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alsancak LimanıUkraynaMısır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SIM kartsız telefonla 112'ye 2 bin 376 çağrı
SIM kartsız telefonla 112'ye 2 bin 376 çağrı
Ege Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi alıyor
Ege Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi alıyor
Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak
Bakan Bozdağ: Adli sicil kaydı, e-Devlet üzerinden silinebilecek
Bakan Bozdağ: Adli sicil kaydı, e-Devlet üzerinden silinebilecek
MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı
MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول