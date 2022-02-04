Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,948.53
ALTIN
791.17
DOLAR
13.58
STERLİN
18.43
EURO
15.59
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema projesinin startını Lüleburgaz'da verdi
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema...
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama Modelleri
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

04 Şubat 2022 Cuma 11:22
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ufuk Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalçın Topçu: “İmam Şamil soylu mücadelenin lideri ve eşsiz kahramanıdır”
Yalçın Topçu: “İmam Şamil soylu mücadelenin lideri ve eşsiz kahramanıdır”
Taşkın sonrası sular çekildi, temizlik çalışması başlatıldı
Taşkın sonrası sular çekildi, temizlik çalışması başlatıldı
Edirne'de donarak ölen 19 kaçak göçmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda
Edirne'de donarak ölen 19 kaçak göçmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda
TÜRKYE’NİN ZOR SINAVI
TÜRKYE’NİN ZOR SINAVI
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e başvuracak
Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e başvuracak
Çığ faciasının yıl dönümünde şehitler, mezarları başında anıldı
Çığ faciasının yıl dönümünde şehitler, mezarları başında anıldı
MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma