Uçak satış ihalesine davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi, Airbus A321 modelinde yolcu uçağını satışa çıkardı.



Uçağın birinci açık artırması 26 Ekim 2022 günü saat 11.40-11.45 arasında Yenişehir Mahallesi, Kardelen Sokak No: 10 Pendik, İstanbul adresinde yapılacak. İstekli bulunmadığı takdirde 27 Ekim 2022 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacak.



Satışa iştirak edeceklerden muhammen bedelinin yüzde 5'i oranında teminat alınacak. Satışa çıkarılan uçağın muhammen bedeli 80 milyon Türk Lirasıdır.

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