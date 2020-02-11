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Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

11 Şubat 2020 Salı 12:42
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Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıPistten çıkan UçakEnkaz Kaldırma çalışmaları
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