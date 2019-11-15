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UBER KRİZİYLE ZORA GİREN VİP DİZAYN ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNE HACİZ ŞOKU

UBER’in Türkiye’den çekilmesi hem bu işe yatırım yapanları hem de VIP araç dizayn eden şirketleri zora soktu. Yüksek kar elde edeceklerini düşünen bir çok kişi UBER filosuna üye olmak için minibüs alımı yaptı.

UBER KRİZİYLE ZORA GİREN VİP DİZAYN ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNE HACİZ ŞOKU

UBER’in Türkiye’den çekilmesi hem bu işe yatırım yapanları hem de VIP araç dizayn eden şirketleri zora soktu. Yüksek kar elde edeceklerini düşünen bir çok kişi UBER filosuna üye olmak için minibüs alımı yaptı.

15 Kasım 2019 Cuma 00:00
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UBER KRİZİYLE ZORA GİREN VİP DİZAYN ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNE HACİZ ŞOKU

HABER: DİNÇER KARACALAR

UBER’in Türkiye’den çekilmesi hem bu işe yatırım yapanları hem de VIP araç dizayn eden şirketleri zora soktu. Yüksek kar elde edeceklerini düşünen bir çok kişi UBER filosuna üye olmak için minibüs alımı yaptı. Bir süre sonra UBER’in Türkiye’den çıkması, bu işe girenlerin planlarını alt üst etti. VIP araç dizayn eden şirketler de UBER’in Türkiye kararından nasibini aldı. Türkiye’de dev bir ulaşım yapılanması olan UBER’in daha büyüyeceğini düşünen bu şirketler, hem malzeme hem de iş kaynağı anlamında büyük yatırımlara soyundu. Kredi ile yatırım yapan bir çok şirket, UBER’in ayrılması sonrası bankalara olan borçlarından dolayı haciz şoku yaşadı. Şirketler yalnızca bankalardan değil, piyasadan da aldıkları borçları ödeyemez hale geldi.

İş adamı Ercan Timur, VİP araç dizaynı yapan ERTEX Otomotiv şirketinin ortaklarından Refik Malkoç’a yüklü miktarda borç verdiğini ancak UBER krizi sonrası şirketin zora girmesi ile birlikte verdiği borcu alamadığını söyledi. Konuyu mahkemeye taşıdığını ifade eden Ercan Timur “Yaklaşık 1.5 yıl önce ERTEX Otomotiv’in ortağı olduğu Refik Malkoç’un kefil olduğu kişiye borç para verdim. Ancak borcunu geri ödeyemediği için mahkemeye başvurdum ve mahkeme borcu Refik Malkoç’tan alacağımı hükmetti. UBER krizi sonrası işlerinin kötüye gittiğini söyledi. Konuyla ilgili hukuki süreç tamamlandı. Alacağa haciz ve 3 aya kadar hapis cezası kararı çıktı” dedi. 

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