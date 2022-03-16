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Turquality, Progreen ve Yeşil Mutabakat şirketlerin gündemine girdi

Progroup, 2003 yılında kurulduğu tarihten itibaren çalışanlarına, hizmet verdiği firmalara, Türk markalarına ve ekosistemine değer katan, Devlet Eski Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen gibi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan, 19 yıldır yerelde ve globalde birçok başarıya imza atan Uluslararası Yönetim Danışmanlık şirketidir.

16 Mart 2022 Çarşamba 12:21
Turquality, Progreen ve Yeşil Mutabakat şirketlerin gündemine girdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi: “Progroup Ailesi olarak birçok alandaki danışmanlığımızın yanında, ülkemizin devlet destekli ilk markalaşma programı olan “Turquality” ile Türk markalarının dünyaya açılmasına rehberlik ediyoruz. Progroup Turquality İş Modelimiz ile bugüne kadar 60’a yakın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. 40’ı aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 35 kişilik uzman ve danışman ekibimizle ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 250 yılı bulduğu söyleyebiliriz. Şirketimizin temel değerleri, “sevgi” ve “doğa”dır. Yaptığımız tüm çalışmalarda, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile bu değerler çerçevesinde hareket ediyoruz.” dedi.

Yeşil Mutabakat şirketlerin gündeminde yer alıyor

Son dönemlerde ülkelerin ve şirketlerin gündeminde bulunan Yeşil Mutabakat konusunu hakkında bilgiler veren Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

“Yeşil Mutabakat, gelecek yıllarda dünyanın gündeminde daha yoğun olarak yer alacak. Progroup yönetimi ve ailesi olarak, çalışmalarımızda öncelikli değer olarak bu hususa yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet Eski Bakanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Kürşad Tüzmen Bey ile Yeşil Mutabakat ile ilgili yaptığımız toplantıda “PROGREEN” markamızı ortaya çıkararak, daha sürdürülebilir ve dönüşüme yönelik çalışma içerikleri tasarlamaya ve danışanlarımıza verdiğimiz hizmette de, markamızın vizyonunu entegre etmeyi planlıyoruz. Bu konuda, hem ülkemizin, hem diğer ülkelerin aldığı karar ve stratejilerini yakından takip ediyoruz. Bilindiği üzere, ülkemizde alınan karar ile 4 Şubat 2020 tarihinde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bakanlıklarımızın yürüttüğü bu eylem planı Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir ve bu çerçevede 2021 yılında bir Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu eylem planında; sınırda karbon düzenlemeleri; yeşil ve döngüsel bir ekonomi; yeşil finansman; temiz ekonomik ve güvenli enerji arzı; sürdürülebilir tarım; sürdürülebilir akıllı ulaşım; iklim değişikliği ile mücadele; Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi konular yer almaktadır” diye konuştu.

İşletmedeki mevcut duruma, Turquality’nin sağladığı değer artışı:

*Karlılığın artışına katkısı: %14

*İhracat artışına katkısı: %15

*Verimlilik artışına katkısı: %17

*Marka bilinirliğine katkısı: %7

*İç piyasa artışına katkısı: %10

*Yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

*Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

*İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14

İşletmelere sağlanan, Turquality destekleri:

İstihdam, sertifikasyon, yazılım ve bilişim, depo hizmetleri, gelişim yol haritası, danışmanlık, pazar araştırması, ofis depo mağaza kira ve kurulumu, tasarım, uluslararası hukuk danışmanlık, ürün hizmet ve marka tescili ve korunması ile ilgili giderler vb.

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