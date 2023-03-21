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Türkoğlu'nda 6 bin kişinin barınacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 6 bin depremzedenin barınmasına olanak sağlayacak 4 noktadaki konteyner kentlerde son hazırlıklar sürüyor.

21 Mart 2023 Salı 15:16
Türkoğlu'nda 6 bin kişinin barınacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi
Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkoğlu ilçesi merkezi ile Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı bölgelerinde millet bahçeleri ve spor kompleksleri üzerine 1500 konteyner yerleştirildi.

Karaman Valiliği koordinesinde AFAD ve Türkoğlu Belediyesi tarafından iç donanımı ve gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Depremzedelerin peyderpey bu hafta konteynerlere yerleştirilmesi hedefleniyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, ilçenin nüfusunun 80 bin olduğunu, bunun 20 bininin ilçe merkezinde yaşadığını söyledi.

Depremlerin ardından ilk etapta çadır ihtiyaçlarının karşılandığını, çadırların önemli bölümünün depremzedelerin evlerinin yakınına kurulduğunu dile getiren Okumuş, şöyle konuştu:

"İkinci etap olan konteyner kentlerle ilgili de aynı yolu seçiyoruz. Dört noktada konteyner kentler konuyor. Onlar da bu haftaya cumaya kadar bitecek. Beyoğlu, Şekeroba, Kılılı ve Türkoğlu merkezde toplam yaklaşık 1500 adetlik konteyner kuruluyor. Buralarda yaklaşık 6 bin insan yaşayacak. Bundan sonra da kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın inşallah birebir konteyner noktasındaki taleplerini alacağız ve değerlendireceğiz. Kırsalda yaşayan herkesi oturduğu yerde konteyner sahibi yapmak istiyoruz."

Kalıcı konutlar için de çalışma sürüyor

Konteyner kentlerin millet bahçeleri ve spor kompleksleri üzerine kurulmasının sosyal aktivitelere katılım açısından da avantaj sağlayacağına işaret eden Okumuş, yüzme havuzları, halı sahalar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla depremzedelere geniş olanaklar sunulduğunu aktardı.

Üçüncü etap olarak kalıcı konutlarda da çalışmaların sürdüğünü bildiren Okumuş, "550 kalıcı konut için çalışmalara TOKİ tarafından başlandı. İnşallah bir yıllık süre içerisinde depremzedelerimizi konteyner kentlerde misafir edeceğiz, ondan sonra da kalıcı konutlara onları taşıyacağız.” dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkoğluKonteyner KentlerSon Aşama6 Bin Kişi
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