Türkmenistan Başkonsolosu, Dr.Akkan Suver’e, Aksakal Diplomat unvanı verdi

Dr. Akkan Suver, 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi sunumunda bulundu. Ziyarette Türkmenistan Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov Dr. Akkan Suver'e Aksakal Diplomat ünvanı verdiklerini ve bunun nişanesi olarak "Kırmızı Don - Kırmızı Kaftan ve Telpek - Papak" giydirdi. Dr. Akkan Suver yaptığı konuşmasında Türkmenistan Devleti'nin dünden bugüne Marmara Grubu Vakfı'ndan esirgemediği yüksek desteğe teşekkür etti ve Türkmenistan'ın her zamanki alakasının unutulmaz olduğunu söyledi.