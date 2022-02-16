TÜRKMENİSTAN 2022 YILINI "HALKIN ARKADAĞLI ÇAĞI" İLAN EDİLMESİNİ ÖNERDİ

"Sayın büyükelçim,

Değerli milletvekilleri,

Hanımefendiler,

Beyefendiler,

Kıymetli basın mensupları, sizleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli katılımcılar,

Kasım 2021'de Doğanlarımızın Cumhurbaşkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov'un kararıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olarak katılan Kardeş Türkmenistan altı devlet bir millet olduğumuz gerçeğinin de altını çizmiştir.

Türkmenistan, daimi tarafsızlığın ülkesi olarak, Arkadağları ve devlet başkanları sayın Gurbanguli Berdimuhamedov liderliğinde, bölgesinde ve uluslararası arenada barışın, istikrarın ve kalkınmanın parlayan yıldızı olmasından biz Anadolu’daki kardeşleri olarak gurur duyuyoruz.

Bilindiği gibi, 2021 yılı Türkmenistan’ın girişimleri ile BM Genel Kurulu’nun özel bir Kararıyla ‘Barış ve Güven Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Bu vesileyle 11 Aralık 2021 tarihinde Aşkabat’ta düzenlenen uluslar arası konferansta Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov bir konuşma yapmıştır. Kendileri bu konuşmasında ‘Dialog – barışın garantisidir’ şeklinde görüş ortaya koymuştur.

Daha sonra 28 Aralık 2021 tarihinde Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov’un Bağımsız Devletler Topluluğu’nun zirve toplantısında yaptığı konuşmada “Diyalog-barışın garantisi” diye yaptığı bu çok önemli çağrı; savaşların, çatışmaların ve küresel terörün yaşandığı dünyamızda, bütün insanlığın geleceği için inşallah uluslararası ilişkilerde bir an önce karşılık bulur.

Doğanlarımızın Arkadağı Sayın Başkanın dediği gibi diyalog, her türden çatışmaların önleyicisi, dünya barışın da kesin teminatıdır ve kendisi bu yolun anahtarını göstermiştir.

Sözlerime son verirken, Türkmenistan’ın geleceği ve gençlerinin önünü açmak için alınan erken seçim kararının da kardeş Türkmenistan ve Türkmen kardeşlerimiz için her alanda daha da yükselmesine vesile olması dileğiyle diyoruz ki…;

“Eskiden de şimdi de birdir kanımız.

Dünya yaşasın sende yaşa Türkmenistan’ım!”