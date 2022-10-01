“Türkiye’ye sığınan Afganistan Türklerini deport ederek ölüme göndermeyelim”

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Afganistan’daki saldırıda ölenlerin sayısı arttı. Yaralılara kan vermek isteyenlerin hastaneleri girmesinin engellendiği belirtildi. Peştun-Talibanların, yaralı Türk öğrencilerin tedavilerini aksattıkları ifade edildi.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz ki; Afganistan, Türk soylular açısından Suriye’den çok daha kötü durumdadır. Soykırım var, zulüm var, baskı var, insanlar kayboluyor, kızlarımızın namusu tehlikede. Dolayısıyla; Türkiye’ye sığınan Afganistan Türklerini az sayıdakı (50-60 bin kadar) soydaşlarımızı deport ederek ölüme göndermeyelim sayın Bakanım. Afganistan’daki belirsizlik bitene kadar geri gönderme işlemlerinin durdurulması insani bir girişim olacaktır.” denildi.