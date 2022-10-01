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“Türkiye’ye sığınan Afganistan Türklerini deport ederek ölüme göndermeyelim”

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, “Afganistan, Türk soylular açısından Suriye’den çok daha kötü durumdadır. Türkiye’ye sığınan Afganistan Türklerini az sayıdaki soydaşlarımızı deport ederek ölüme göndermeyelim.” denildi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 10:49
“Türkiye’ye sığınan Afganistan Türklerini deport ederek ölüme göndermeyelim”

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Afganistan’daki saldırıda ölenlerin sayısı arttı. Yaralılara kan vermek isteyenlerin hastaneleri girmesinin engellendiği belirtildi. Peştun-Talibanların, yaralı Türk öğrencilerin tedavilerini aksattıkları ifade edildi.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz ki; Afganistan, Türk soylular açısından Suriye’den çok daha kötü durumdadır. Soykırım var, zulüm var, baskı var, insanlar kayboluyor, kızlarımızın namusu tehlikede. Dolayısıyla; Türkiye’ye sığınan Afganistan Türklerini az sayıdakı (50-60 bin kadar) soydaşlarımızı deport ederek ölüme göndermeyelim sayın Bakanım. Afganistan’daki belirsizlik bitene kadar geri gönderme işlemlerinin durdurulması insani bir girişim olacaktır.” denildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Türk Dernekleri FederasyonuAfganistanSuriye
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