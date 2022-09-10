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Türkiye’ye pasaportuyla giriş yapan PKK şüphelisi İstanbul’da yakalandı

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Yunanistan’daki kamplarına katılan daha sonra Irak’taki eğitim kamplarına geçen, Irak’tan da Türkiye’ye pasaportla giriş yapan Senar ve Hebun kod adlı Ünal Güneş isimli teröristi İstanbul’da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 13:37
Türkiye’ye pasaportuyla giriş yapan PKK şüphelisi İstanbul’da yakalandı

İSTANBUL, (DHA)

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında kaçak yollardan Yunanistan’a giderek PKK kamplarına katılan daha sonra Irak'taki örgütün eğitim kampına katılan Senar ve Hebun kod adlarını kullanan Ünal Güneş Irak’taki eğitim kampından sonra bir süre Asos Pencewin bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttü. Güneş, daha sonra 29 Temmuz’da pasaportunu kullanarak Şırnak Habur Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneş’in bir süre sonra İstanbul’a geldiği belirledi.  Hakkında Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan Güneş, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA

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