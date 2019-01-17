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Türkiye’ye, 2019’un ilk uluslararası yatırımı Modanisa ile geldi

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu olan Modanisa.com, dünyanın önemli yatırım fonlarından oluşan bir konsorsiyumdan yatırım almak için ön anlaşma imzaladı.

Türkiye’ye, 2019’un ilk uluslararası yatırımı Modanisa ile geldi

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu olan Modanisa.com, dünyanın önemli yatırım fonlarından oluşan bir konsorsiyumdan yatırım almak için ön anlaşma imzaladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:33
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Türkiye’ye, 2019’un ilk uluslararası yatırımı Modanisa ile geldi
  • Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü dünyaya açan Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu Modanisa.com, dünyanın önemli yatırım fonlarının oluşturduğu bir konsorsiyum ile ortaklık için ön anlaşma imzaladı.
  • Dubai merkezli Wamda Ventures ve Goldman Sachs’tan oluşan konsorsiyum, şirketin azınlık hissesini satın almak üzere Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu.
  • Modanisa’ya yapılan bu yatırım, aynı zamanda uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenini de gösteriyor.

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu olan Modanisa.com, dünyanın önemli yatırım fonlarından oluşan bir konsorsiyumdan yatırım almak için ön anlaşma imzaladı. Şirketin azınlık hissesinin Dubai merkezli Wamda Capital ve dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’a satışı için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunuldu. Anlaşmaya göre, şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı Türk ortaklarda kalacak.

Yeni yatırımla dünya markası olma yolunda önemli adımlar atacaklarına işaret eden Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünya ile buluşturma imkanına kavuşacağız” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, İstanbul’u dünyada modest giyim olarak adlandırılan muhafazakar giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, Avrupa ve Ortadoğu’da kuracağı lojistik merkezleri ile Türkiye’den gönderdiği ürünlerini maksimum 3 günde tüm dünyaya ulaştırabilecek.

Yatırım, Türkiye ekonomisine güven göstergesi

Modanisa’ya yapılan bu yatırım, aynı zamanda Türkiye’nin 2019 yılında aldığı ilk global yatırımı olma özelliğini de taşıyor. Yatırım, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiyeekonomisine ve potansiyeline olan inancının da altını çiziyor.

2011 yılındamuhafazakargiyim tarzını benimsemiş kadınların ihtiyacı olan kıyafetlerin online satışını gerçekleştirmek için yola çıkan Modanisa, 8 yıl gibi kısa bir sürede üçüncü faz yatırım almayı başardı. 2018 sonu itibariyle 150 milyondan fazla kadını siteye çeken, çoğu Türkiye’den 650’den fazla tasarımcı, üretici ve markayı 130 ülkeden tüketicilere ulaştıran şirkete ilk yatırımı2013 yılında Aslanoba Capital yaptı. İkinci faz yatırım ise, Suudi Telekom’un fon şirketi STC Ventures ve Dubai merkezli Wamda Ventures’tan geldi. Modanisa, bu yatırımlarla modest giyim akımının uluslararası arenada büyümesi ve gelişmesine önemli katkılar sağladı.

Lokal üreticileri dünyaya açtı, e-ihracat şampiyonu oldu

Modanisa, bugün hazır giyim alanında önemli e- ihracatçıların başında geliyor ve Türkiye’ye önemli miktarda döviz kazandırıyor. 2011'den itibaren yükselen bir ivme ile toplam cirosu içindeki ihracat oranını arttıran şirket, 2018 yılı itibariyle bu oranı yüzde 80'lere ulaştırdı.

Varlık sebebini “Muhafazakar giyim tarzınıtercih eden kadınların, değerleri ile uyum içerisinde şık olabilmesi” şeklinde açıklayan Modanisa, bu vizyonla, her gün, 800’ü yeni olmak üzere yılda toplam 70 bin çeşitten fazla ürünü onların beğenisine sunuyor.

Türkiye ekonomisinin dinamizmine ve Modanisa’ya güveniyoruz

Konsorsiyum üyesiWamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin yatırım kararını almada etkili olduğunu söyledi. Talhouni, “Goldman Sachs ile birlikte bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz Modanisa’nın işine ilk yatırımı yapan ortaklardan biriyiz. Bu seferki yatırımımız, işini bölgemizin ötesinde, dünyaya açmış bir ekibin başarısına duyduğumuz inancın sonucunda gerçekleşiyor. Bu yatırım, Modanisa’nın işini büyütmeye devam ederek modest giyim konusunda dünyanın bir numaralı ismi olma hedefi için bir destektir” şeklinde konuştu.

Modanisa’yı daha detaylı incelemek için tıklayınız.

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Anahtar Kelimeler:
Kerim TüreGoldman SachsWamda VenturesModanisaModanisa Yönetim Kurulu Başkanı
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