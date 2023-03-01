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Türkiye’nin E-ihracat Köprüsü Envoyo’da Üst Düzey Atama

Envoyo’nun Yeni ‘ChiefSalesOfficer’ı (CSO) Almıla Demirdağ Oldu

01 Mart 2023 Çarşamba 13:35
Türkiye’nin E-ihracat Köprüsü Envoyo’da Üst Düzey Atama

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kurduğu e-ihracat köprüsüyle, başta İngiltere olmak üzere, KOBİ’leri, girişimcileri yurtdışındadijital platformlarda satış fırsatlarıyla buluşturma hedefiyle yola çıkan Envoyo’da,AlmılaDemirdağChiefSalesOfficer-Satış Direktörü oldu.

Envoyokurduğu e-ihracat köprüsü ile Türkiye’nin şirketlerine, yurtdışındaki dijital platformlarda satış yapmalarına destek oluyor. Envoyo, KOBİ’lerin büyüme ve ayakta kalmaları için başta Amazon olmak üzere global pazar yerlerinde önemli fırsatlar yakalamalarını sağlıyor.

Bu hedefleri doğrultusunda Envoyo, kadrosunu genişletmeye de devam ediyor. Envoyo’nun yeni ChiefSalesOfficer’ı (CSO), deneyimli yönetici, AlmılaDemirdağ oldu. Ankara doğumlu ve ODTÜ Gıda Mühendisliği mezunu olan AlmılaDemirdağ, önemli şirketlerde, başarılı bir kariye sahip.

AlmılaDemirdağ, 10 yıl boyunca hızlı tüketim sektöründe Dr. Oetker ve Procter &Gamble'da çeşitli satış-iş geliştirme ve yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Ardından Nokia'da Genel Perakende Direktörlüğü ile teknoloji dünyasına adım attı. 2013 yılından itibaren sırasıyla Microsoft Türkiye, Amazon Avrupa (Lüksemburg) ve Türkiye ofislerinde Perakende Satış Müdürlüğü ve Kategori Yöneticiliği yaptı.

AlmılaDemirdağoffline/online satış yöneticiliği, iş geliştirme, e-ticaret ve kategori yöneticiliği alanlarında edindiği uzmanlık ile Türkiye’nin e-ihracat köprüsüEnvoyo’daChiefSalesOfficer (CSO) görevini üstlenecek.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.03.2023 13:52
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