Türkiye’den Almanya’ya ev taşıma

İnsanlar zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı evlerine taşımak zorunda kalırlar. Taşıma işlemleri sadece bulunduğu konumda şehir içinde ya da şehirlerarasında olmamakla beraber uluslararası evden eve nakliyat hizmetlerine de ihtiyaç duyarlar. Firmamız SİR LOGİSTİCS olarak bu ihtiyaçlarınıza uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. Donanımlı ve son model araçlarımızla alanında en iyi olan ekibimiz ile uluslararası ev eşyası taşıma sektöründe lider konumundayız. İşimizde gösterdiğimiz kalite ve itinalı hizmet sayesinde tercih edilebilirlik noktasında baş sırada yer almamızın sorumluluk ve bilinci ile işimizi yapıyoruz.

Uluslararası Ev Taşıma İşlemi Nasıl Yapılır?

Eşyalar taşınmadan önce özenle paketlenmeli ve anmalıdır. Bunun nedeni taşıma esnasında herhangi bir şekilde bir zarara uğramamalarıdır. Firmamız taşıma öncesinde sizinle yapmış olduğu ekspertiz sonrasında nakliye esnasında kullanılacağı araçların belirlemesini yapar. Daha sonra belirlenen gün ve saatte mevcut adresinize gelerek eşyalarınızın hepsini sevk edilmeye hazır hale getirir. hizmetini verirken; gerek taşıma esnasında olsun gerek nakliye esnasında olsun tüm eşyalarınızdan sorumluluğu firmamız garantisi altındadır. Gidilecek mesafeye göre verilecek fiyatlar piyasaya göre en uygun şekilde uygulanır. Firmamız gerek fiyat avantajlara gerek ödeme kolaylığı gerekse vermiş olduğu hizmet bakımından her daim sizler için tercih edilebilecek bir kuruluş olma özelliğini taşır.

Uluslararası Ev Taşımada Müşteri Memnuniyeti si

SİR LOGİSTİCS firması müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutar ve her geçen gün kendini geliştirmek için teknolojinin gelişmelerinden faydalanmaktan asla kaçınmaz. hizmetleri denildiği zaman dünyanın dört bir tarafına hizmet verdiğimizi ve nakliye ağımızın geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ülke ayırt etmeksizin her türlü geçiş hakları sağlandıktan sonra eşyalarınız belirlenen gün içerisinde talep etmiş olduğunuz adresinize eksiksiz ve emniyetli bir şekilde teslim edilecektir. Uluslararası ev taşıma sektörünün en önemli aşamalarından biri olan, kıtalar arası ve ülkeler arası nakliye esnasında gümrük girişleri ile ilgili tüm işlemler firmamız tarafından halledilir. Gerek taşıma gerekse yerleştirme işlemleri ile bilgi almak, fiyat almak ve her türlü detay ile ilgili fikir sahibi olmak istediğinizde iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Türkiye’den Almanya’ya ev taşıma

——-







Yurtdışına evden eve nakliyat

————







Avrupa’ya ev taşıma







——-







Türkiye’den Almanya’ya evden eve nakliyat

Türkiye’den İngiltere’ye ev taşıma