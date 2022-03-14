Türkiye'yi temsil etti

Hurşutağaoğlu, "Metaverse sanal dünya "Nft blockchain" yeni dünyanın yeni terimleri olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde karışık olduğunu düşündüğümüz bu terimler aslında geçtiğimiz son on yıl içerisinde farklı şekillerde hayatımızın içerisinde yer aldı. Bugün ise ihtiyaçlara yönelik yeni isimlerle daha verimli bir şekilde tekrar karşımızda. Senelerdir oyun dünyasında kullandığımız değerler alımlar satımlar bugün sanal bir evren oluşturularak bize zimmetli bir şekilde hayatımızda kalıcı olarak yer ediniyor. Bir hayal olan bu değerler en popüler konu başlıklarımız haline geldi. Bu alana para yatırımı yapılmaya başlandı. 10 sene içerisinde yavaş yavaş hayatımıza girecek olan bu yeni değerler 2030 yılı itibari ile bize yepyeni kapılar açacak. Teknolojik devrimler gerçekleştikten sonra bugün kullandığımız internet dünyası daha güvenilir ve daha kalıcı hale gelecek. İlk olarak 2008 yılında hayatımıza giren blockchain sistemi bize tüm bu devrimlerin ilk işaretini vermişti. Şimdi ise hem ekonomik olarak hem alınıp satılabilir yeni değerler olarak hayatımıza giriyor." bilgilerini aktararak, uluslararası sempozyumunda reklam sektöründe dünyada popüler olmaya başlayan metaverse rüzgarını ve diğer değerlerin neden bu kadar önemli olduğunu açıkladı.