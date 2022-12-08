Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre istihdam edilmek üzere, lisans düzeyinde 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması ve mesleki uygulama sınavıyla, Restoratör kadrosuna 24 sözleşmeli personel alımı yapılacak.



Başvurular elektronik ortamda 12-26 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı - İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.



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