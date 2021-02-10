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Türkiye ve ABD'den Karadeniz'de geçiş eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarının Karadeniz'de geçiş eğitimi icra ettiğini duyurdu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:43
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Türkiye ve ABD'den Karadeniz'de geçiş eğitimi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri bağlısı TCG Turgutreis ve TCG Oruçreis fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetleri bağlısı USS Porter ve USS Donald Cook muhriplerinin Karadeniz'de ikili deniz eğitimleri icra ettiği belirtildi. Deniz eğitimlerine Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile ABD'ye ait deniz karakol uçağının da katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Faaliyet kapsamında icra edilen temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler; iki ülke Deniz Kuvvetleri unsurları arasında iş birliğini güçlendirmiş ve birlikte çalışabilirliğe katkı sağlamıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, 'bölgesel sahiplik' prensibi çerçevesinde Karadeniz’in barış ve güvenliğine katkı sağlamak üzere 1 Mart 2004’ten itibaren 'Karadeniz Uyumu Harekâtı'nı sürdürmektedir. Harekât kapsamında fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçakları ile Karadeniz’de sancak ve varlık gösterilmekte, keşif ve gözetleme icra edilmektedir. Türk Deniz Kuvvetleri, planlı faaliyetleri kapsamında Karadeniz’e intikal eden NATO, dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurları ile her fırsatta ortak eğitim ve tatbikatlar icra etmekte, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin düzenlediği tatbikatlara düzenli olarak katılmaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıDeniz Kuvvetleri KomutanlığıABD Deniz KuvvetleriKaradeniz
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