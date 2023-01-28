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Türkiye Uzay Ajansı 10 Uzman Yardımcısı alacak

28 Ocak 2023 Cumartesi 12:25
Türkiye Uzay Ajansı 10 Uzman Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Uzay Ajansı’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9. derece kadrolara atanmak ve Uzay Teknolojileri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre giriş sınavı ile 10 Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilecek.

Giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Başvurular 23/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye Uzay Ajansı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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