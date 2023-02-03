Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 İdari, 2 Teknik (1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi) olmak üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılacak.

Sınav başvuruları 20 Şubat - 3 Mart 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü –Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformuna giriş yapılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



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