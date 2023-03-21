Türkiye' de ilk defa açılan Azerbaycan Şehitlik Anıtı

Haber: Hasret Dilek Delier

İlk ziyaretçileri arasında Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'de vardı.

Günün anlam ve önemine ait açıklamada bulunan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, "1915 & 1916 yılları arasında Çanakkale Savaşlarında kahramanlık örneği göstererek şehadete eren, Azerbaycanlı ecdadın aziz hatıralarını diri tutmak adına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in destekleri ile 2023 yılında yapımı tamamlanan "Azerbaycan Şehitlik Anıtı" konumu itibariyle Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne yürüme mesafesinde olması, adeta "Bir Millet İki Devlet" anlayışının vücut bulmuş halinin somut bir göstergesidir. O gün omuz omuza kahramanlık destanı yazanlar, vatan uğruna şehadete erdikleri bu topraklarda yanyana yatmaktadır.

Bu vesile ile şanlı ecdadı birkez daha rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun" dedi.