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TÜRKİYE, BÖLGE BARIŞINA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

19 Ağustos 2022 Cuma 14:53
TÜRKİYE, BÖLGE BARIŞINA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Önce Vatan Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna'nın Lviv şehrinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiği tarihi görüşmeyi değerlendiren EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren, uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin tüm dünyaya adeta diplomasi dersi verdiğine işaret ederek, barışa giden yolda Türkiye'nin artık bir merkez üs haline geldiğini ifade etti. İstanbul Anlaşması sayesinde birçok ülkenin rahat bir nefes aldığına da dikkat çeken Eren, bu vesileyle Avrupa’daki enerji krizinin de Türkiye tarafından çözülebileceğini savundu.

Savaşın iki tarafıyla da aynı seviyede iletişim kurabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren, uluslararası toplumun süreçle alakalı olarak çok daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirterek zirve sonrası Rus yetkililerle  görüşülecek olmasının tüm dünya için umut verici olduğunu da sözlerine ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

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