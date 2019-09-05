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Türkiye-ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türkiye tarafının hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. 

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türkiye tarafının hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. 

05 Eylül 2019 Perşembe 17:57
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Türkiye-ABD arasında kritik görüşme

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Sözcü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik  Danışmanı Bolton telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler ve Libya’daki son durum ele alındı. Bunların yanı sıra Kalın ve Bolton Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın en son telefon görüşmelerinde müzakere ettikleri konuların detaylarını da konuştu. Öte yandan görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) marjında Erdoğan'ın 22-25 Eylül’de New York'a yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu da gündeme geldi.

TÜRKİYE'NİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIĞI İFADE EDİLDİ

Açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı’nın korunması, Anayasa Komisyonu’nun ivedilikle tamamlanması konuları etraflıca görüşüldü, yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığı dile getirildi. Ayrıca, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türkiye tarafının hazırlıklarını tamamladığı da aktarıldı. Önümüzdeki günlerde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti ve hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülke ticari ilişkilerine getireceği ivmenin önemi de masaya yatırılan konuların arasında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDKritikGörüşmeönce Vatan
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