Turkish Cargo Covid-19 aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo seferleriyle küresel tedarik zincirinin devamlılığına katkı sağlayan Turkish Cargo'nun, Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırdığı belirtildi.



Dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo'nun Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya'ya taşıdığı, uçuşun ise Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya sorunsuz bir şekilde ulaştırıldığı bildirildi.



Başta Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyan Turkish Cargo'nun, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid-19 aşılarını da tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılığı vurgulandı.





PANDEMİDE 40 BİN TON İLAÇ, SAĞLIK ÜRÜNÜ TAŞIDI



Açıklamada, Turkish Cargo'nun IATA CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) pharma sertifikasına sahip olduğu kaydedilirken, ilaç taşımacılığı için tasarlanan ve global standartları sağlayan 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zincirin korunduğu belirtildi.



Pandemi dönemi boyunca dünyanın dört bir yanına başarılı bir şekilde ilaç taşıması gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Turkish Cargo, Ocak-Eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydetti. Turkish Cargo; aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave bin 200 metrekare alana sahip ısı kontrollü, akıllı depoyu devreye aldı. Ayrıca sektörün en büyük aktif konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda, soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitesini yüzde 30 seviyelerinde artıran Turkish Cargo, anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükseltti."





ASYA VE AVRUPA ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ TRANSİT HAVA LOJİSTİK MERKEZİ SMARTIST



Öte yandan açıklamada Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'nda bulunan 340 bin metrekare alana sahip yeni mega tesisi SmartIST'te sahip olacağı sertifikalı özel operasyon alanlarıyla birlikte ilaç taşımalarında yüksek standartlar sağlamaya hazırlandığı vurgulandı. Yıllık 4 milyon tondan fazla kargo elleçleme kapasiteli olan SmartIST'te; özel kargolar için tahsis edilmiş Kabul, teslimat ve operasyon alanı, sıcaklık kontrollü birim yükleme üniteleri (ULD), diğer yüklerden izole edilmiş 2100 metrekare operasyon alanı, web tabanlı sıcaklık ve nem izleme sistemleri bulunacağı bildirildi.





ÖZEN: AŞILARI TÜM DÜNYAYA ULAŞTIRMAYA HAZIRIZ



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, şunları kaydetti:



"Pandemi sürecinde aralıksız olarak sürdürdüğümüz iş süreçlerimizle birlikte tedarik zincirinin devamlılığına ciddi katkılar sağladık ve soğuk zincir ayak izimizi tüm dünyada genişlettik. Turkish Cargo olarak, kıtalar arasında soğuk zinciri korumak için; -20 ve -25 derece aralığında olan özel sıcaklık kontrollü depolama odaları, ilaç bakım ekipleri, aktif konteynerler, termal taşıyıcılar gibi endüstriyel çözümler sunuyoruz. Küresel anlamda tüm yeterliliklere ve sertifikalara sahip olduğumuz özel kargo taşımalarımızla birlikte, mevcut ve geliştirilecek olan aşıları tüm dünyaya ulaştırmaya hazırız.





THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gücümüzü dünyamızın geleceği için kullanma zamanı. Küresel ölçekte en geniş kargo uçuş ağına sahip taşıyıcı olan Turkish Cargo Çin'den Brezilya'ya Covid-19 aşısı taşıdı; güzel günler için umut aşıladı" ifadelerini kullandı.



