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Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Koronavirüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:18
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Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

İSTANBUL - Uçuşların iptalinin ardından yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bugün de Dubai'de bulunan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan THY'nin tahliye uçağı 15.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda özel bir alana park edilen uçaklardaki yolcular apronda bulunan otobüslere bindirilmeden önce sağlık kontrolü yapıldı. Dubai'den gelen Türk yolcular otobüslerle Bolu'da belirlenen yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalacaklar

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Vatandaşlarının Tahliyesi Sürüyor
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