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Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak

12 Eylül 2022 Pazartesi 13:18
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türk Standardları Enstitüsü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) alınacak.

Adaylar başvurularını e- Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecek.

Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik ile Odacı (Hizmetli) kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

h

İLAN.GOV.TR

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