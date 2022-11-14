Türk Kültür ve Mirası Vakfı saldırıyı lanetledi

Vakfın açıklamasında şöyle denildi:

“İstanbul Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıdan dolayı büyük üzüntü duymaktayız. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı olarak, günahsız insanların can kaybına ve yaralanmasına sebep olan menfur saldırıyı lanetliyoruz.

Patlama sonucunda hayatını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına ve tüm Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye’ye karşı yönelen hiçbir saldırı ülkenin ve Türk milletinin dik duruşunu yıldıramaz, azim ve kararlılığını düşüremez.

Can Türkiye’mizin yanındayız!”