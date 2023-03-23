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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

23 Mart 2023 Perşembe 13:50
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 22.06.2022 tarihli ve 6 nolu Kararı ile yürürlüğe konulan “Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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