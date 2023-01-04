Türk Dünyası İstanbul'da buluşuyor!

Kurulacak çadırlar, yöresel lezzetler ve kültürel oyunlarla birlikte milli birlik ve dayanışmanın ön planda tutulduğu etkinlikte hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce katılımcı olacak.

Çepni Dernekleri Federasyonu ve Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma Eğitim Vakfı’nın organizasyonunda bin yıllık kardeşlik İstanbul’da Yörük Türkmen Çepni Toyu’nda yaşanacak.

Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nden tüm Türk Dünyasına kadar bütün kardeşler 5 – 8 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan İstanbul Yörük Türkmen Çepni Toy’unda buluşacak.

Büyük Türk Dünyası buluşması sayesinde Türkler birbiriyle kaynaşacak.