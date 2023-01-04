Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.523,49
ALTIN
1.120,48
DOLAR
18,74
STERLİN
22,60
EURO
19,90
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı...
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
İstanbul Vakıflar 1. Bölge...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turizm arsası satış ihalesi
Turizm arsası satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk Dünyası İstanbul'da buluşuyor!

4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleşecek olan, 700’e yakın dernek ve federasyonun katılacağı dev etkinlik renkli görüntülere sahne olacak.

04 Ocak 2023 Çarşamba 19:08
Türk Dünyası İstanbul'da buluşuyor!

Kurulacak çadırlar, yöresel lezzetler ve kültürel oyunlarla birlikte milli birlik ve dayanışmanın ön planda tutulduğu etkinlikte hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce katılımcı olacak.

Çepni Dernekleri Federasyonu ve Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma Eğitim Vakfı’nın organizasyonunda bin yıllık kardeşlik İstanbul’da Yörük Türkmen Çepni Toyu’nda yaşanacak.

Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nden tüm Türk Dünyasına kadar bütün kardeşler 5 – 8 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan İstanbul Yörük Türkmen Çepni Toy’unda buluşacak.

Büyük Türk Dünyası buluşması sayesinde Türkler birbiriyle kaynaşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türk DünyasıÇepni Dernekleri FederasyonuErdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma Eğitim Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SMM Panel Nedir, Ne İşe Yarar? Tüm Bilmeniz Gerekenler (2023)
SMM Panel Nedir, Ne İşe Yarar? Tüm Bilmeniz Gerekenler (2023)
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Memur ve emekliye yüzde 25 zam
Memur ve emekliye yüzde 25 zam
"AYM temel hak ve özgürlükleri korumayı görev gören yüksek yargı organına dönüştü"
"AYM temel hak ve özgürlükleri korumayı görev gören yüksek yargı organına dönüştü"
Kadın çalışanlarıyla dikkat çeken “ROA” doğrudan satışın yeni yıldızı oldu
Kadın çalışanlarıyla dikkat çeken “ROA” doğrudan satışın yeni yıldızı oldu
İçinize siniyor mu?
İçinize siniyor mu?
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi