TÜRK DÜNYASI AVRASYA İFTARI’NDA BULUŞTU

Afganistan Dernekler Federasyonu, Afganistan STK’lar Platformu, Irak Türkmen Dernekler Federasyonu, Karadeniz Konfederasyonu, Suriye Dernekler Federasyonu ve Türk Eğitim Sen gibi 56 soydaş STK’nın, akademisyenlerin katıldığı Türk Dünyası İftar Sofrası’nda; KKTC, Başkordistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetleri’nin Başkonsolosları ve temsilcileri ile, İstanbul’un Vali yardımcıları, İstanbul Göç Müdürü Bayram YALINSU, Uyum ve İletişim Grup Başkanı Serdar DAL ve Em. Tümgeneral Ali Aydın, DHM Müdürü Fatih Koşak, AkParti kurucusu e.milletvekili Alaattin Büyükkaya, TRT eski Bölge Müd. Abdulhamit Avşar, Nuh Mete Yükel, Yeniçağ İcra Kurulu Bşk Ahmet Yabuoğlu, Rafet Ballı gibi ilgili gazeteci ve bürokratlar bir araya geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İl Başkan Yardımcısı Gökay Kıran, MHP MKYK üyesi Bülent Maşaoğlu, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Akgöz, Gelecek Partisi Gen. Bşk. Yrd.sı Yeşim Karadağ, G.P. Kurucu üyesi Prof. Dr. Salih Aynural, Şahlanış Partisi Genel Başkanı Mehmet Mahmut Yıldız ve 2 Gen.Bşk.Yrd.ları ile Millet Partisi’ni temsilen Hikmet Sofu’nun hazır bulundukları iftar programına, yurt dışından Kazakistan Uygur aydınlarından Almatı Fenler Akademisi, Doğu Bilimleri Araştırmaları Enstitüsü araştırmacısı, Avrasya Uygur Akademisi Başkanı Prof. Dr. Alimcan Tiliwaldi ile Dil-Bilimci Doç. Dr. Halmingem Masimova, Kerkük İl Genel Meclis Bşk Yrd. Ali Gülboy; Irak milletvekili, ITC eski başkanı Erşat SALİHİ ile Suriye Hükümeti Geçici Başbakanı Abdurrahman MUSTAFA katıldılar.

Cengiz : “Nerede Türk varsa, orada Türkiye olmalıdır”

Bin kişiden fazla davetlinin katıldığı iftar programında Uygur, Özbek, Azerbaycan, Kerkük yöresinden hoyrat ve ilahiler sunuldu. Ses sanatçıları Osman Avcı ve İclal Akkaplan’ın Kerkük Türkülerini seslendirdikleri iftar gecesi’nde konuşan Avrasya Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Türkiye bölgesinde lider, küresel güç olmak istiyorsa, “Nerede Türk varsa, orada Türkiye olmalıdır” diyerek şunları söyledi:

2030 Türk Stratejik Planlaması Yapılmalı

“Türkiye bölgesinde lider ve küresel güç olmak istiyorsa, “milli hassasiyetlerimiz” çerçevesinde “2030 Türk Milli Politikası” ile ilgili çalışmalar her alanda sürdürülmeye başlanmalıdır.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak “Türk Dünyası Strateji Geliştirme Merkezi”nde bu coğrafyayı tanıyan insanlar görevlendirilmelidir. Bu insanlara bağlı Kerkük masası, Uygur masası, Afganistan masası gibi sürekli projeler üreten ve sorunlara çözüm getiren koordinasyon masaları oluşturulmalıdır. Bu ve benzeri çalışmalarla 2030 yılının stratejik planlaması hazırlanmalıdır... “dedi.

Türkiye; 300 milyonluk Türk Dünyasının sesi gözü kulağı nefesi olmalıdır ve bu duruş, Türkiye’nin 2030 planlamasının ana temelini oluşturmalıdır...diyen Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasının kritik önemde olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

İsmail Cengiz : “Türkiye, Oyunu Kuran Ülke Olmalı”

"Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulmuş olmasını önemsiyoruz. KKTC'nin ve diğer özerk Türk Cumhuriyetlerinin gözlemci statüsüyle bu teşkilata alınmasını istiyoruz. Türk Dünyası Strateji Geliştirme Merkezi'nin kurulmasını talep ediyoruz. Türkiye Türk dünyasının gözü, kulağı nefesi olmalıdır. Türkiye'nin milli güvenliği Kerkük'ten Balkanlardan başlar.

"Oyunu kuran senaryoyu yazan ülke olmalıyız. Başta Azerbaycan, Pakistan gibi ülkeler olmak üzere KKTC'nin tanıtılması konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.

"Doğu Akdeniz'de KKTC'nin önemi büyük. Doğu Akdeniz Türk'ün mavi vatanıdır. 150 yıllık Türk cumhuriyetiyle birlikte bu mavi vatana sahip çıkmak hepimizin görevi olmalıdır. Afganistan'da insanların barış ve huzur içerisinde yaşamaları, kardeşlerimizin milli birliğini koruması konusunda Ankara ağırlığını koymalıdır.”

Suriyeli Mültecilerin Evlerine Dönme Vakti Geldi

“Bayram günlerinde rahatlıkla evlerine gidip gelebilen Suriyeli mültecilerin geçici misafirlik sürelerinin bittiğini, artık kendi topraklarına, evlerine dönme vakitlerinin geldiğini” belirten İsmail Cengiz şunları söyledi:

“Suriyeli ve Iraklı göçmenlere, Afganistanlı sığınmacılara kapılarını kapatan ancak sırf sarışın ve mavi gözlü oldukları için sırf kendilerine benzedikleri için, sırf Hıristiyan oldukları için kapıları bu insanlara açarak çifte standart uygulayan AB ülkelerinin yaptıklarını gördükçe ve Ülkelerine sığınmak isteyen insanları dipçik ile darp eden, botları batırarak denizde ölüme terk eden Yunanistan’ı, Sırbistan’ı, İtalya’yı gördükçe 6 milyon insanı öyle ya da böyle kucaklayan ülkemizi, ülkemizin göç idaresi yöneticilerini (geçmişte yapılan kişisel hatalara rağmen) alkışlıyorum. Kurulduğu günden bu yana geçen 9 yıl içinde düzenli, düzensiz, yasal, kaçak milyonlarca insanı yönetmek, ağırlamak kolay bir iş değil. Bu noktadaki beklentimiz, Türk soylulara asla yabancı muamelesi yapılmamalıdır”

“Türkiye, 300 Milyonluk Türk Dünyasının Sesi Olmalı”

“Her bir değerlendirmemizde söylediğimiz gibi, biz bölgemizde lider olmak istiyorsak; yakın bölgelerdeki soydaşlarımızın dertlerine derman olmak durumundayız...

Biz, küresel güç olmak istiyorsak, nerede bir Ümmet, nerede bir Türk göz yaşı döküyorsa ona mendil uzatmak, gözyaşını dindirmek durumundayız...”

Seide Ömer ve Mustafa Yıldız’ın sunuculuk görevinde bulunduğu Türk Dünyası İftarı’na; Settar Reis, Ömer Köprülü, Nejdet Katipzadeler, Savaş Avcı, Kemal Beyatlı, Abdulgafur Turan, Engin Aybirdi, Necdet Ertuğrul, Ertolkun Gaynetullah, Fehim Işık, Fazıl Ahmet Sönmez, Rafet Ulutürk, Abdulmetin Keskin, Mehmet Tütüncü, Sıtkı Ada, Sefer Karakoyunlu , Tarık Sülo Cevizci, Cuma İssa, Erol Yolcu, Abdurrahman Temur, Muhittin Can, Sema, Abdulehed Er, Abdurreşit Abdulahat, Ferhat Tanrıdağlı, Ali İlkbaş, Amir Köprülü, Berna Sefer, Abdusselam Müftüoğlu, Ekber Yassa, Havva Hanım, Perihan durmaz, Nurahmet Yurttaş, Yaşar Yıldız, Ramazan Yurttaş, Celal Şahap, Şebnem Sözen, Sema Polat, Reşide Gencer Yüksel, Arslan Türkmen, Yusuf Yusufoğlu, Aynur Demir Saka Sabri Kaleli, Erdoğan Erdoğdu, Oktay Acar, Remzi Özmen, Rüşat Aydoğan, Oya Cambazoğlu, Atilla Küntüz, Ahmet Yabuoğlu , Emin Demirel, Osman İslam, İbrahim Delibaş, Tarık Çelenk, Bünyamin Aksungur, Salman Nalbant, Ahmet Tüzün, Fevzi Hasasu, Doç. Süleyman Doğan, Halis Özdemir, Ali Gülboy ve İzzet Sedat gibi çok sayıda STK Başkanları ve kanaat önderi misafirler iştirak ettiler.